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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

KARABÜK - Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfık Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden E.Aidaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken sağa dönüş

yapmak isteyen E.A.idaresindeki 78 ABM 765 plakalı

motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan

otomobil çöp konteynerine ve bir evin bahçesinin

demir korkuluklarına çarparak durabilirken

motosikletle sürüklenen E.A.,yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönülen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.