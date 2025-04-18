Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Siirt'te meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Siirt 3. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Beyhan'ın ani vefatı, silah arkadaşları ve sevenlerini derinden üzdü. Beyhan'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesi Beylik Mahallesi'ne uğurlandı. Beyhan, Beylik Mahallesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Yağmur, ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA