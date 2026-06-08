Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı
08.06.2026 19:50
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Zonguldak'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden Alper Başören, Çaycuma'da son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Alper Başören, Çaycuma'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak istediği sırada Alper Başören yönetimindeki 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü kapısına çarpan Başören ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kalbi yeniden çalıştırılan Başören, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden Alper Başören için bugün Çaycuma Yolgeçen Köyü Başörenler Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Raşit Bayraktar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başören'in naaşı, sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Alper Başören, Çaycuma'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak istediği sırada Alper Başören yönetimindeki 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü kapısına çarpan Başören ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kalbi yeniden çalıştırılan Başören, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden Alper Başören için bugün Çaycuma Yolgeçen Köyü Başörenler Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Raşit Bayraktar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başören'in naaşı, sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı - Son Dakika

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