Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Yayanın Vefatı

Motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı. Kazada yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Toslak, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen 5'inci günde hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip Abdülhamidhan Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

Şehrin tanınan saf ve temiz simalarından biri olarak bilinen Toslak'ın vefatının ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Görgel mesajında, "O bir sadakatti, bir masumiyetti, bir hatıraydı. Gönlü sınırsız, sevgisi karşılıksızdı. Acımızda, sevincimizde hep yanımızdaydı. Sessizce durur, bir tebessümle kalabalığa karışırdı. Ama her zaman içimizi ısıtırdı. Yolda görünce hemen seslenirdi: 'Başkanım!' Sadece bana değil, bu şehrin her köşesine böyle içten bağlıydı. Bugün Mikail'i kaybettik. Hakkını helal et güzel kardeşim Bizdeki hakkın büyük. Mekanın cennet, ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.