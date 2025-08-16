Motosiklet sürücüsünden ilginç dans

Bilecik'te bir motosiklet sürücüsünün arkasındaki otomobilden çalan müzik eşliğinde dans ettiği renkli anlar araç içi kamerası ile kayıt altına alındı.

Görenleri gülümseten ilginç olay, Bozüyük ilçesinde yaşandı. Üzerinde 'sürücü adayı' yeleği bulunan bir motosikletli, arkasındaki otomobilden çalan müziği duyunda yerinde duramadı. Genç sürücü, kırmızı ışıkta beklerken müzik eşliğinde ritme göre dans etti. Ortaya çıkan o renkli anlar araç içi kamerası görüntülendi. - BİLECİK