Motosiklet Tamircisinden Hayvanlara Şefkat - Son Dakika
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Motosiklet Tamircisinden Hayvanlara Şefkat

Motosiklet Tamircisinden Hayvanlara Şefkat
07.06.2026 10:38
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Antalya'da tamirci Tuncer Akan, 13 yıldır köpeği Çiko'ya ve yeni kedisi Bıçkın'a bakıyor.

Antalya'da motosiklet tamircisi, mama verdiği ve ertesi gün iş yerinin kapısına gelen gözleri görmeyen köpeğine 13 yıldır bakıyor. Tamirci Tuncer Akan, geçen yıl iş yerinin önünde bulduğu tek gözü görmeyen Bıçkın ismini verdiği kediyi de Çiko'ya yoldaş yaptı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Tuncer Akan, terkedilmiş halde bulduğu gözleri görmeyen ve Çiko ismini verdiği köpeğe 13 yıldır evladı gibi bakıyor. Akan, yanından ayırmayıp bakımını yaptığı Çiko'nun yanı sıra geçtiğimiz yıl iş yerinin önünde bulduğu ve tek gözü görmeyen Bıçkın ismini verdiği kediyi de Çiko'ya yoldaş yaptı. Kurt kırması Çiko isimli köpeği 13 yıl önce iş yerinin arkasındaki ormanlık alanda bulduğunu belirten Akan, "Ormandan gelen sese gittiğimde yavru bir köpekle karşılaştım, önüne mama koyup ayrıldım. Ertesi sabah iş yerimi açmaya geldiğimde yavru köpeği kapının önünde buldum. Gözünün bir tanesi şişmişti. Veterinere götürüp tedavisini ve aşılarını yaptırdım. Çiko ile kısa sürede birbirimize alıştık. Yan tarafa bir kulübe yaptım" dedi.

"Nerede ne var biliyor"

Bir sabah geldiğimde Çiko'yu kanlar içerisinde bulduğunu belirten Akan, "Bir araç çarpmıştı. Kafası tamamen kan içerisindeydi. Hemen veteriner arkadaşıma götürdüm. Bana, Çiko'nun diğer gözünün de kör olduğunu, yaşamasını zor olduğunu belirterek uyutmayı önerdi. Bu duruma onay vermedim. Tedavisini yaptırdım. İş yerimin yan tarafına tahtadan bir yol yaptım, kısa sürede her şeyi öğrendi. Nerede ne var biliyor. 13 yıldır iş yerimin ve benim bir parçam oldu. Motosiklet kazası geçirip yatağa düştüm. Çiko bir an bile aklımdan çıkmadı. Komşumun çocuğuna para gönderip mama aldırdım. Ayağa kalkıp onu görünce dünyalar benim oldu" ifadelerini kullandı.

Şimdi de korsan Bıçkın

1 yıl önce iş yerinin önünde ekmek yapılan sacın altına bırakılmış 2 yavru kedi bulduğunu bunlardan bir tanesinin öldüğünü belirten Tuncer Akan "Kedilerden 1 tanesi yaşadı, ama iltihap kapan gözü tüm çabalarıma rağmen görmüyor. Adını Bıçkın koydum, tek gözü görmediği için Korsan Bıçkın diyorum. Çiko'ya yoldaş, arkadaş oldu. Ömrüm yettiğince onlara bakmaya devam edeceğim" dedi. Tuncer Alkan ile markete giden Çiko, marketin kapısından içeri girmeden beklerken, Alkan'ın ödül olarak verdiği keki bir çırpıda mideye indirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Tamircisinden Hayvanlara Şefkat - Son Dakika

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