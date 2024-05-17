Motosikletli kuryeler, Ata Emre için toplandı - Son Dakika
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Yerel

Motosikletli kuryeler, Ata Emre için toplandı

Ordu'da motosikletli kuryeler, motokuryelik yaparken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Kuryeler, olaya tepki göstermek ve destek istemek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

17.05.2024 22:35
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Motosikletli kuryeler, Ata Emre için toplandı

ORDU - Ordu'da motosikletli kuryeler, motokuryelik yaparken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan Ata Emre Akman, Balıkesir'in Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ordu'da görev yapan motosikletli kuryeler, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelerek olaya tepki gösterdi, ardından basın açıklaması düzenledi.

Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy burada yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de arkadaşımız cani bir şekilde katledildi. Bizim dernek olarak 6 ay içerisinde başımıza gelen kazalarda hiçbir hatamız olmadığı halde bir arkadaşım alkollü bir sürücünün kazasına maruz kalmış ve bacağı kesilmiştir. Yine bir arkadaşımızın bileği kırıldı, farklı bir arkadaşımızın da kaza sonrası parmağı kesildi. Bizler yok olmak, ölmek istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yaptığımız işin meslek sayılmasını ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Ata kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ordu, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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