Motosikletli Sürücü Polisin Üzerine Sürdü

Yerel

Motosikletli sürücü seyir halinde 'Dur' ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine motosikletini sürdü

Polis ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreyolunda trafik polisinin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücünün kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisi, metrelerce süren takip sonunda motosikletli sürücüyü yakaladı.

Olay, dün Alanya Çevreyolu'nda meydana geldi. Çevreyolu'nda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motkosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin motosikletli sürücüyü takibi ve motosikletli sürücünün trafik polisinin motosikletinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.