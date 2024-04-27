Motosikletli Sürücü Polisin Üzerine Sürdü - Son Dakika
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Yerel

Motosikletli Sürücü Polisin Üzerine Sürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisinin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, polisin üzerine sürdü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve kovalamaca anları görüntülendi.

27.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:21
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Motosikletli sürücü seyir halinde 'Dur' ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine motosikletini sürdü

Polis ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreyolunda trafik polisinin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücünün kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisi, metrelerce süren takip sonunda motosikletli sürücüyü yakaladı.

Olay, dün Alanya Çevreyolu'nda meydana geldi. Çevreyolu'nda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motkosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin motosikletli sürücüyü takibi ve motosikletli sürücünün trafik polisinin motosikletinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosikletli Sürücü Polisin Üzerine Sürdü - Son Dakika

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