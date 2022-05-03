MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip - Son Dakika
Üye Girişi

MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip

03.05.2022 00:58
MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı. Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bayram Al Bayrağın gölgesinde güzel' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bayram Al Bayrağın gölgesinde güzel' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement