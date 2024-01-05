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MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi paylaştı - Son Dakika
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MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.

MSB, Kahraman Mehmetçik\'in yer aldığı özel klibi paylaştı
05.01.2024 - 17:28,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.

MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi paylaştı - Son Dakika
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