MSB, Kahraman Mehmetçik\'in yer aldığı özel klibi paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.

MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla paylaştı. - ANKARA