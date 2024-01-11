14:32 •
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil•
14:25 •
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk•
13:05 • •
MSB kaynakları: "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › MSB, operasyon ve harekat bölgelerinde cep telefonu kullanımını yasakladı - Son Dakika