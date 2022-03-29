MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı - Son Dakika
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MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

29.03.2022 11:17
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık çalışmalardan görüntüler de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde ortaya çıkan deniz mayınları konusunda arama, keşif ve gözetleme görevlerine ağırlık verdi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi. Öte yandan söz konusu paylaşımda çalışmalardan görüntüler de yer aldı. Çalışmalar hem havadan helikopterler hem de denizden deniz unsurları ile icra ediliyor. - ANKARA

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Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Batı Karadeniz, Mayın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı - Son Dakika


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