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MSKÜ'de Toplumsal Katkı Çalıştayı

MSKÜ\'de Toplumsal Katkı Çalıştayı

MSKÜ, toplumsal katkı süreçlerini geliştirmek için çalıştay düzenledi. İş birliği ve projeler planlandı.

19.03.2025 11:15
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MSKÜ'de toplumsal katkı faaliyetlerinin üniversite kültürünün bir parçası haline gelebilmesi amacıyla Toplumsal Katkı Süreçlerini Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), toplumsal katkı süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, izlenmesi ve toplumsal katkı faaliyetlerinin üniversite kültürünün bir parçası haline gelebilmesi amacıyla Toplumsal Katkı Süreçlerini Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirdi.

Toplantıya toplumsal katkı süreçlerinden sorumlu MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Özkoç ve akademik birimlerden 30 öğretim üyesi katıldı.

Üç ana başlık altında yürütülen çalıştayda, "Toplumsal Katkı Faaliyetleri", "Kurumsal İçselleştirme" ve "Kurum İçi Yapılanma" konularına odaklanıldı. Katılımcılar, mevcut sorunları tartışarak çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştay sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla akademisyenlerden oluşan çalışma alt gruplarının kurulması, MSKÜ'nün topluma olan katkısını artırmak amacıyla kent ile iş birliği içinde düzenli toplantılar, ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmesi, toplumsal katkı faaliyetlerinin etkisini ölçmek ve sürekli iyileştirme sağlamak için periyodik değerlendirme mekanizmaları kurulması planlandı.

Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Nur Çelik İlal, çalıştayda üniversitenin yürüttüğü mevcut faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparak, akademik birimlerin toplumsal katkıyı daha sistemli bir şekilde yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştay, akademisyenler arasında iş birliğini artıran çapraz grup çalışmalarıyla devam etti ve katılımcıların önerilerinin derlenmesiyle sona erdi.

Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerini kurumsal bir yapı içinde sürdürülebilir kılmak için belirlenen adımların, önümüzdeki dönemde somut projelerle hayata geçirileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ'de Toplumsal Katkı Çalıştayı - Son Dakika

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