MSKÜ ile SGİM arasında Emekliler Yılı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı

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MSKÜ ile SGİM arasında Emekliler Yılı kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) arasında '2024 Emekliler Yılı' kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Rektörlük binasında MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile SGİM İl Müdürü Özkan Arslan arasında imzalandı.

Protokol kapsamında Tazelenme Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi'nde bulunan emekli bireylerin aktif yaşlanmalarını desteklemek ve hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen dönemini daha verimli hale getirmek amacıyla eğitim ve faaliyetler düzenlenecek. İmza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Muğla'daki emeklilere yönelik olarak SGİM ve Üniversitenin ortak projeler yürütmesini amaçlıyoruz. Bunun temelinde Tazelenme Üniversitemiz var. Tazelenme Üniversitesi, Üniversitenin en büyük toplumsal etkinliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu çerçevede biz Üniversite olarak Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Müdürlüğü de bize ve Muğlalılara destek vermeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Protokolümüz hayırlı olsun" dedi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan ise, "Protokol imzalanmadan önce zaten iş birliği içinde olduğumuz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine ve Rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Biz bundan önce de karşılıklı görüşmeler neticesinde birçok iş birliği yaptık. Bunu bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla ilan edilen '2024 Emekliler Yılı' kapsamında sadece bir akit haline getirmiş olduk. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da güzel bir iş birliği içerisinde çalışacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA