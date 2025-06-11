Mücahitler Mahallesi\'nde bozuk yollar yenilendi

Şehitkamil Belediyesi tarafından kentin yoğun bölgelerinden Mücahitler Mahallesi'nde kısa süre önce başlayan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yolların artık daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın güvenli yol hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yeni yollar asfaltlanırken, bozuk yollar da onarılıyor. 1 yılı aşkın süredir devam çalışmalarla yollar sorun olmaktan çıktı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Mücahitler Mahallesi'nde de yollar yeni bir görünüm kazandı.

"Anında müdahale edildi"

Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen yollar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yenileme çalışmaları yapılarak kullanıma açıldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Bizim için eziyet haline gelmişti. Kent merkezine yakışmayan bir görüntü oluşturuyordu. Şehitkamil Belediyesi'ne başvurduk ve sağ olsunlar anında müdahale ettiler. Yama yapmak yerine baştan aşağı yolumuz yenilendi. Başkanımız Umut Yılmaz ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dediler. - GAZİANTEP