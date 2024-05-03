Mudanya Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuracak - Son Dakika
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Yerel

Mudanya Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuracak

Mudanya Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuracak

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sokak hayvanları için doğal ortamlarına uygun rehabilitasyon merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri bünyesinde bulunan geçici bakım evini ziyaret eden Dalgıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

03.05.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, Doğa Varsa Hayat Var Derneği ve Burgaz Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile birlikte Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri bünyesinde bulunan geçici bakım evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Veteriner Hekim Tilbe Yıldırım, hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının ameliyat, tedavi ve kısırlaştırmaların yapıldığı geçici bakım evinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanyamıza kazandırmayı planladığımız rehabilitasyon merkezi için Kaymakamımız Ayhan Terzi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmeyi plandık. Kısa süre içinde tüm paydaşların içini rahatlatacak rehabilitasyon merkezini ilçemize kazandıracağız. Mudanyamızda söz verdiğimiz gibi can dostlarımız bize emanet" ifadelerini kullandı.

Hayvanların kafeslerin ardında yaşam sürmesini istemeyen Başkan Dalgıç'ın, 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde açıkladığı projeler arasında sokak hayvanları için doğal ortamlarına uygun rehabilitasyon merkezi kurulması da yer alıyor. Gelecek hafta Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinin nereye kurulması konusunda bir toplantı yapması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuracak - Son Dakika

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