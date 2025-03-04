Mudanya Belediyesi'nden Gıda Bankası Protokolü ve Kadın Eşitliği Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Belediyesi'nden Gıda Bankası Protokolü ve Kadın Eşitliği Adımı

Mudanya Belediyesi\'nden Gıda Bankası Protokolü ve Kadın Eşitliği Adımı

Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak için Gıda Bankası'nın ilçede bir şube açması için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gönüllü dayanışmayı güçlendireceklerini ve sosyal yardım hizmetlerini artıracaklarını açıkladı.

04.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla Gıda Bankası'nın ilçede bir şube açması için protokol imzalayacak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da gönüllü dayanışmayı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın başkanlığında yeni açılan Dernekler Yerleşkesi Salonu'nda gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayan gönüllü hareket 'Gıda Bankası'nın Mudanya'da bir şube kurması için protokol imzalanması oy birliğiyle kabul edildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bağışçılardan temin edilen gıda ürünlerini sağlıklı şartlarda saklayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını, bu amaçla gönüllü kuruluş Gıda Bankası ile iş birliği yapılacağını açıkladı. Belediye olarak Gıda Bankası'na yer ve personel desteği vereceklerini anlatan Dalgıç, bu iş birliğinin ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Başkan Dalgıç, işleyişe dair şu bilgileri paylaştı:

"Gıda Bankası, tamamen gönüllülerden oluşuyor. Gıda ürünlerini onlar temin edecek, biz ise yer tahsisi sağlayacağız ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımız burada görev yapacak. Kaydı bulunan ihtiyaç sahibi aileler, market konseptiyle oluşturulan Gıda Bankası'na gelerek ihtiyaç duydukları malzemeleri alabilecek. Mudanya Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere düzenli destekte bulunuyoruz. Bu destekleri artıracağız. Bu kararla, sosyal yardım hizmetlerinin sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülmesi adına önemli bir adım daha atmış olacağız. Aynı zamanda Mudanya'daki gönüllü hareketini daha da güçlendireceğiz."

Meclis'te, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın Mudanya Belediyesi tarafından imzalanması da kabul edildi. Başkan Dalgıç, "Bu belgeye atılacak imza bir iradeyi ortaya koymak ve bu yöndeki adımlarda kararlılığı, ciddiyeti göstermek için önem taşıyor. Ayrıca, Mudanya'nın artık uluslararası işbirliklerinde yer alması gerekiyor. O birliklerin parçası olmak, bu işleri yaparken partnerler bulmak, kaynaklardan faydalanmak önemli adımlar" dedi.

Toplantıda, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından, toplumun tüm kesimlerinin yerel ve bölgesel düzeyde hizmetlerden eşit şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği bilgisini aktarıldı. "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde vatandaşların katılımını desteklediği, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini ve belediyenin buna göre hizmetleri şekillendirmesi gerektiğine vurgu yaptığı, bunları insan hakları temelinde değerlendirdiği belirtildi. Mecliste ayrıca Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nde başlatılan "Kadınlar İçin Güvenli Alan" kampanyasına Mudanya Belediyesi'nin de katıldığını açıklayan Başkan Dalgıç, 7 Mart'ta Bursa Barosu ile bir işbirliği protokol imzalayacaklarını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise kuruluş çalışmaları tamamlanan Kadın Eşitlik Merkezi'nin kapılarını açacağını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Deniz Dalgıç, Politika, Mudanya, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi'nden Gıda Bankası Protokolü ve Kadın Eşitliği Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:25:46. #7.11#
SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi'nden Gıda Bankası Protokolü ve Kadın Eşitliği Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.