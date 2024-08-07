Mudanya'da 08 Ağustos'ta Su Kesintisi

Yerel

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Aydınpınar Mahallesi, Yörükali Mahallesi, Mürsel Mahallesi, Ülkü Mahallesi, Dedeköy Mahallesi, Küçükyenice Mahallesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Bademli Mahallesi üst kısımları, Güzelyalı Siteler Mahallesi üst kısımları, Göynüklü Mahallesi üst kısımları, Çağrışan Mahallesi üst kısımları ve civarında 08 Ağustos 2024 tarihinde saat 09: 00-21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. - BURSA