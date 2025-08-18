Mudanya\'da Dalgıç Kayıp: Kıyıya Döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren bir dalgıçtan uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, dalgıcın kendi imkanlarıyla kıyıya dönmesiyle sona erdi.

Olay, Mudanya'nın Kurşunlu Mahallesi Sırakayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren dalgıçtan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu sahil güvenlik ve Deniz Polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ancak kısa süre sonra dalgıç kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen dalgıcın bulunmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BURSA