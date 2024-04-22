Mudanya'da Girit yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Girit yemekleri tanıtıldı

Turizm Haftası çerçevesinde Mudanya'da Lozan Mübadilleri ve Giritya Derneğinin üyeleri, Girit ve Yanya yemeklerini Mütareke Meydanı'nda kurulan stantlarda ziyaretçilere ikram ederek tanıttılar.

22.04.2024 20:26  Güncelleme: 20:37
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Mudanya'da Girit yemekleri tanıtıldı

BURSA - Turizm Haftası çerçevesinde Mudanya'da Lozan Mübadilleri ve Giritya Derneğinin üyeleri, Girit ve Yanya yemeklerini Mütareke Meydanı'nda kurulan stantlarda ziyaretçilere ikram ederek tanıttılar.

Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye göç eden mübadele göçmenleri tarafından kurulan Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği ve Giritya Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği dünyaca ünlü Girit yemeklerini düzenledikleri organizasyonla kamuoyuyla paylaştı. Girit'in en meşhur yemeklerini yapan dernek üyesi kadınlar lezzette olduğu kadar görsellikte de yarıştı

Girit mutfağının uzun ve sağlıklı bir yaşam için ideal olduğunu ve bu yüzden de bu mutfağı tanıtmak istediklerini dile getiren dernek temsilcileri, 'Yeşil sofra' olarak bilinen Girit mutfağında 150'ye yakın ot bulunduğunu kaydetti. Türker, mutfaklarının en önemli malzemesinin zeytinyağı ve yöresel otlar olduğunun altını çizdi. Girit yemeklerinin başında yumurtalı patates, çullama, şevketi bostan, yoğurtlu et, etli ebe gömeci, kabak çiçeği dolması, biberli radika geldiğini belirten Giritya Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik, mutfaklarının en belirgin özelliklerinden birinin de ot ve etin aynı tencerede pişmesi olduğunu vurguladı.

Stantları eşiyle birlikte ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Anadolu mutfağının zenginleşmesine önemli katkılarda bulunan Girit lezzetleri, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Girit Mutfağı Lezzet Şöleni" etkinliği ile tanıtıldı. Etkinliğe katılanlar Girit kültürünü tanıyarak, askolibrus (şevket bostan ) ve fava (bakla ezmesi), eftazmo (nohut ekmeği), kuluraça (Girit böreği) gibi birçok lezzetin tadına baktı. Bu tür etkinliklerimizle Girit kültürünü ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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