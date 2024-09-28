Mudanya\'da Hayvanları Koruma Kanunu Çalıştayı Düzenlendi

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Mudanya'da belediyeye bağlı çalışan veteriner hekimlere yönelik çalıştay düzenlendi. Sahipsiz hayvan sorunu ve çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştayda Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hayvanlara daha iyi bir gelecek ve yaşam şartları sağlanması için işbirliği içinde hareket etmenin önemini vurguladı.

Bursa Veterinerler Odası öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl Belediyeleri desteğiyle düzenlenen "Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik ve Yerel Yönetimler Çalıştayı", Trilye'deki Taş Mektep Akademi'de düzenlendi. Belediyelere bağlı Veteriner İşleri Müdürlüklerinin katılımıyla hayata geçen çalıştayda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile yerel yönetimlerin uygulaması gereken yeni düzenlemeler masaya yatırıldı. Çalıştayda, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Belediye Veteriner Hekimler Derneği ve Veteriner Jinekoloji Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğini yerel yönetimler açısından değerlendirerek, "5199 sayılı kanunun değişmiş halinde, ilgili yerel yönetimler için ciddi sorunlar söz konusu. Birlikte hareket etmenin önemi büyük. Bazı belediyelerin kısırlaştırma işlemlerini, geri bırakamama korkusuyla durdurduğunu duyuyoruz. Ancak bu çözümsüz bir durum değil, kanunun Anayasa Mahkemesi'nden döneceğine dair ümitliyim. Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerin yasalar çerçevesinde bu değişikliği inceleyip geri göndereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Çalıştayda, veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar, hayvan sağlığı ve refahı konusunda atılması gereken adımlar, yerel yönetimlerin kısırlaştırma çalışmaları başlıkları ele alındı. Ortak hareket etme ve işbirliğinin öneminin altı çizilen toplantı, veteriner hekimler arasında bilgi alışverişini güçlendirmeyi ve gelecekteki uygulamalar için ortak bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Çalıştay iki gün boyunca sürecek. - BURSA