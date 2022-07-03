Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı - Son Dakika
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Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı

03.07.2022 09:27
Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı

Mudanya'daki Lezzet Şenliği'inde elde edilen gelir, tedavisi çok yüksek rakamlara ulaşan çocuk hastalar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir arada toplanacak.

Mudanya'daki Lezzet Şenliği'inde elde edilen gelir, tedavisi çok yüksek rakamlara ulaşan çocuk hastalar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir arada toplanacak.

Kadınından erkeğine herkesin açtığı stantlarda çeşitli yiyecekler satışa sunuyor. Mütareke Meydanı'nda Giritli Mahallesine kadar uzanan statlarda, herkesin damağına hitap edecek lezzetler bulunuyor. Mudanya Anadolu Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Sezer Aktaş, "Gelirlerimiz el verdiği ölçülerde maddi imkansızlıklar sebebiyle sünnet olmayı bekleyen çocuklarını sünnet ettirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda iş insanlarımızın da destek sözlerini aldık. Kısa zamanda küçük çapta da olsa sünnet şölenine Mudanyalıları davet edeceğiz. Mudanyalıları stantlarına gelerek el emeği ile yapılan gıda ürünlerini tatmalarını bekliyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mudanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı - Son Dakika

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