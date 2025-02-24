Müdür Yıldırım Anaokulunu Ziyaret Etti

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Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek onlarla birlikte etkinlik yaptı.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Özlem Kaya'yı ve öğrencilerini sınıfında ziyaret etti. Sınıfta öğrencilerle sohbet ederek, onların gösterisini izleyen Müdür Yıldırım, daha sonra Öğretmen Özlem Kaya'ya Anaokulu Müdürü Çiğdem Dursun ile birlikte hediye takdim etti.

Sınıf ziyareti sonrası 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda görev yapan diğer öğretmenlerle bir süre sohbet eden Müdür Yıldırım, okul idaresine, öğretmenlere ve çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti. - BİLECİK