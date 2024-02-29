Bolu Mudurnu'da Barkodlu Orman Ürünleri İhaleye Hazır - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da Barkodlu Orman Ürünleri İhaleye Hazır

Bolu Mudurnu\'da Barkodlu Orman Ürünleri İhaleye Hazır

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ilk defa barkodlu üretimi yapılan 291 metreküp orman emvali e-satış üzerinden ihaleye hazır hale geldi. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliği tarafından üretilen orman emvali, barkod uygulaması sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde kayıt altına alındı. Üretilen orman ürünleri, e-satış platformu üzerinden ihaleye sunulacak.

29.02.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ilk defa barkodlu üretimi yapılan 291 metreküp orman emvali e-satış üzerinden ihaleye hazır hale geldi.

Orman ürünlerinin üretiminden, piyasaya sunma aşamasına kadarki sürecin daha hızlı, sağlıklı ve aynı zamanda iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanması hedefiyle başlatılan barkod uygulamasıyla üretilen orman ürünleri ilk kez ihaleye hazır hale getirildi. Barkod uygulaması ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliğinde orman bakım faaliyetleri çerçevesinde üretilen orman emvalinin damga ve mesaha işlemleri daha kolay kayıt altına alınması gerçekleştirildi. Üretilen 291 metreküp orman emvali, e-satış üzerinden ihaleye hazır hale getirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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