Mudurnu'da Geleneksel Birikme Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da Geleneksel Birikme Gecesi

Mudurnu\'da Geleneksel Birikme Gecesi
30.05.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da Kurban Bayramı'nda düzenlenen 'Birikme Gecesi' etkinliği, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan ve Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen 'Birikme Gecesi' isimli orta oyunu, bu kez Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlendi. Bayram için köye gelen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bir araya gelen köy sakinleri, tarihi geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 'Birikme Gecesi' isimli orta oyunu etkinliğinde buluştu. İlçenin kültürel mirasları arasında yer alan orta oyunlarında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Genellikle kış aylarında düzenlenen geleneksel etkinlik, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle ilkbaharın son günlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlar yaklaşık 20 farklı oyunu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Onlarca kişinin katıldığı programda oyunların ardından yemekler yenildi, köy sakinleri sohbet ederek bayramlaşma fırsatı buldu. Geleneksel kültürün yaşatıldığı etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - BOLU

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudurnu'da Geleneksel Birikme Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:21
Antonio Conte’nin Fenerbahçe’den istediği paraya bakın
Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği paraya bakın
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:36:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Geleneksel Birikme Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.