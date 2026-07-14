Müftü İsmail Çınar\'a Veda Yemeği

Marmaris İlçe Müftülüğü görevine atanan Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar için veda yemeği programı düzenlendi.

İlçede görev yaptığı süre boyunca hayata geçirdiği çalışmalar ve din hizmetleriyle takdir toplayan Müftü Çınar için düzenlenen programa müftülük personeli ile din görevlileri katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda yapılan konuşmalarda, İsmail Çınar'ın Emet'te yürüttüğü din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkılar vurgulanarak kendisine teşekkür edildi.

Veda konuşmasını yapan Müftü İsmail Çınar, Emet'te görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Görev yaptığım süre zarfında din hizmetlerini en doğru ve en güzel şekilde halkımıza ulaştırmak için tüm mesai arkadaşlarımla birlikte gayret gösterdik. Emet halkının sıcaklığını ve bize gösterdiği teveccühü hiçbir zaman unutmayacağız. Bizlere destek olan kurum amirlerimize, din görevlisi kardeşlerime ve tüm Emetlilere şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, ilçeye sunduğu hizmetlerin anısına Müftü İsmail Çınar'a hediye takdim edildi. Ardından din görevlileri Çınar ile tek tek vedalaşırken, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. - KÜTAHYA