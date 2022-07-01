Müftülük personeline afet eğitimi - Son Dakika
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Müftülük personeline afet eğitimi

01.07.2022 11:22
Müftülük personeline afet eğitimi

Kilis'te, İl Müftülüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde Müftülük personeline yönelik "Afet Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

Kilis'te, İl Müftülüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde Müftülük personeline yönelik "Afet Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen "2022 Afet Farkındalık Eğitim Yılı" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen eğitim semineri, İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması ve uyulması gereken kurallar uygulamalı şekilde anlatıldı.

AFAD eğitmeni ve aynı zamanda İdari Mali İşler Şefi Mehmet Emin Gültekin, "İnsanı deprem değil ihmal öldürür. Bu yüzden öncelikle evlerimiz depreme dayanıklı yapılmalı. Evlerimizin içindeki eşyalar sabitlenmeli, evimizde mutlaka deprem çantası hazır bulundurulmalıdır. Deprem sonrasında aile bireyleri ile buluşma planı yapılmalı, bulunduğumuz bölgedeki toplanma alanları önceden öğrenilmelidir" dedi.

Eğitim, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. - KİLİS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Müftülük, Deprem, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müftülük personeline afet eğitimi - Son Dakika

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