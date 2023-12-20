Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Görevden Alındı, Yerine Isparta İl Müdürü Atandı

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı'nın görevden alınması üzerine Isparta İl Müdürü Yakup Kütük Muğla'ya atandı. İl müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı'nın görevden alınması üzerine Isparta İl Müdürü Yakup Kütük Muğla'ya il müdürü olarak atandı. İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müdür Yardımcısı Osman Toprakçı'dan İl Müdürlüğü görevini devraldı. - MUĞLA