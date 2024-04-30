Muğla Bodrum'da Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Muğla Bodrum\'da Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Oteller, beach club'lar ve halk plajları sezon için açılmaya hazır. Turizmciler, sezonun 15 Haziran'a sarktığını açıkladı.

30.04.2024 16:08  Güncelleme: 16:15
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Turizmin kalbi Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Birçok otel yerli ve yabancı turistleri beklerken, turizmciler sezonun 15 Haziran'a sarktığını açıkladı.

Bodrum'da birçok otel ve işletme yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Belediyesi de kent genelindeki 83 halk plajında sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dünyanın en ünlü isimlerini, Türkiye'nin en zengin ailelerini ağırlayan Bodrum'da sezon hazırlıkları devam ediyor. Oteller kapılarını açarken, beach clupler ise sezon hazırlıklarını tamamladı. Turizm işletmelerinin birçoğu kapılarını yerli ve yabancı turiste açarken, Bodrum Belediyesine ait 83 halk plajı da hazırlıklarının sonuna yaklaştı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plajlar Birimi ekipleri, plaj hazırlıkları kapsamında çevre ve şemsiye düzeni yaparken genel kontrolleri gerçekleştirerek halk plajlarını sezona hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Gerenkuyu, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Küçükbük, Gündoğan ve Turgutreis Günbatımı halk plajlarında şemsiye dikim işlemleri tamamlandı, Bodrum genelinde 686 şemsiye dikildi. Halk plajı çalışmalarında şemsiye dikimi dışında sahil tesviyesi, duş, lavabo ve soyunma kabinlerinin tamir ve bakım işlemleri de yapılıyor. Dezavantajlı bireyler için yürüyüş yolları ve yüzme kulvarları düzenleniyor. Şamandıralar ise 1 Haziran itibarıyla çekilerek plajlardaki çalışmalar tamamlanacak.

Sezon 1 ay sarktı

Yerli ve yabancı turistlerin geliş tarihlerinin 1 ay sarktığını, Kurban Bayramı'nda çok büyük bir yoğunluğun olacağını öngören turizmciler, turizmin ayakta kalmasının gerektiğini ifade etti.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise yavaş yavaş sezonun açılmaya başladığını ifade ederek, "Her zaman iyimseriz. Bu yıl gecen yıla göre biraz daha hareketli geçecek gibi. Okulların kapanmasının ardından bir hareket başlar. Bize göre Haziran ayının ortalarında bir hareket başlayacak gibi, ondan önce de bir kıpırdanmalar olacak. Seneler önce sezonun Nisan ayı ile Ekim ayına kadar devam ettiğini gördük. Gitgide sezon kısalmaya başladı. Maddi imkanlar, hava durumları ve dış ülkelerle olan bağlantılardan dolayı diyebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim'de dış ülkelerden gelen turist sayısı fazlaydı. Yabancı turistte bir gerileme oldu ama yeni anlaşmalar ve yeni bir düzenleme yapılırsa tekrar turizm eski haline dönecek diye beklentimiz var. Fiyatlar 2 katına çıkmış durumda ama 2 katına çıkan maliyetlerle sezonu kurtarabilecek miyiz bilemiyoruz. Ekonomik şartlar belli, maliyetler çok arttı" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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