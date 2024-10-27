Muğla Büyükşehir, 100 Yaş Evlerini Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir, 100 Yaş Evlerini Yaygınlaştırıyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama aktif katılımlarını artırmak için 100 Yaş Evleri sayısını artırma kararı aldı. Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde açılacak yeni merkezler ile yaşlı bireylere sağlık, sanat ve teknoloji gibi birçok alanda ücretsiz hizmet sunulacak.

27.10.2024 01:26  Güncelleme: 01:31
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Büyükşehir 100 Yaş Evi sayısını arttırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla başlattığı 100 Yaş Evlerinin sayısını artırıyor.

MUĞLA - 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2018 yılında Menteşe ilçesinde hayata geçirilen daha sonra Fethiye'de açılan 100 Yaş Evi şimdi Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde açılarak Muğla genelinde yaygınlaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner ve Fethiye 100 Yaş Evi, 60 yaş üstü bireylere sağlık hizmetlerinden sanat ve teknolojiye kadar pek çok imkandan ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. İngilizce ve resim kursları, spor dersleri, sanat atölyeleri ve koro çalışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra üyeler ücretsiz çay ikramları eşliğinde sosyalleşme fırsatı buluyor. 100 Yaş Evleri, yaşlı bireylerin yalnız kalmadan ilgi alanlarına yönelik çeşitli etkinliklere katılmasını sağlayarak sosyal hayata uyumlarını destekliyor.

Ünsal Paşalı: "Diğer ilçelerimizde de 100 Yaş Evi ile hizmet vereceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, 100 Yaş Evleri'ne yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Muğla Büyükşehir Belediyemize ait 100 yaş evlerimizde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bir araya geldiği, sohbet ettiği, tanıştığı, nitelikli, güvenli ve keyifli zaman geçirdiği bir ortam oluşturduk. 100 yaş evlerimiz üyelerimiz ve vatandaşlarımız tarafından çok beğenildiği için başta Dalaman ilçemiz olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın rehberliğinde diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeyi planlamaktayız" dedi.

100 yaş evi üyelerinden Nevin Topuz, "Burada olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Bir aile ortamında gibiyiz. Mutluyum. Bu yaştan sonra İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel, çok mutluyum" dedi.

100 Yaş Evi üyesi Nurten Alparslan: "Bu sıcacık yuvaya geliyorum. Buradaki ortam çok güzel. Sohbet ediyorsunuz, oturup dinleniyorsunuz, bir takım aktivitelere katılıyorsunuz, bilgi alışverişinde bulunuyorsunuz. En azından sosyalleşiyorsunuz. Her türlü ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz" dedi.

Muğla Büyükşehir, 100 Yaş Evlerini Yaygınlaştırıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir, 100 Yaş Evlerini Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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