Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tebrik ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a 31 Mart Yerel seçimleri sonrası tebrik ziyaretleri devam ediyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Muğla protokolünün Başkan Aras'a tebrik ziyaretleri sürüyor

25.04.2024 14:41  Güncelleme: 14:45
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a 31 Mart Yerel seçimleri sonrası tebrik ziyaretleri devam ediyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a ziyaretleri için teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünya kenti Muğla'ya hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

Muğla protokolünün Başkan Aras'a tebrik ziyaretleri sürüyor

31 Mart Yerel seçimleri sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Büyükşehir Başkanlık binasının kapılarını halka açan Başkan Ahmet Aras günlük programlarını vatandaşlara göre ayarlayarak tebrikleri kabul ediyor. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Karakuş, farklı sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tebrik ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

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