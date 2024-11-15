Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Ekonmik Kriz Sosyal Harcamaları Yüzde 70 Azalttı"

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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İnsanlar yoksulluk pandemisi yaşıyor, yasak yok ama ekonomik şartlar eve kapatıyor" diyerek katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın sorunlarını, yaptıkları ve yapmayı planladıkları hizmetleri anlatan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, katıldığı bir televizyon programında belediyelerin son zamanda yaşadıkları sorunlara değindi.

"Vatandaşlar sosyal harcamalarını yüzde 70 azaltmış"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik krizin halkın sosyal hayatına etkilerine dikkat çekti. Başkan Aras, "Muğla refah düzeyi yüksek illerden biri olmasına rağmen insanlar sosyal harcamalarını yüzde 70 kısmış durumda. Bu da insanların artık dışarı çıkamadığı, sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı anlamına gelmektedir. Halkı bir araya getirmek ve kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak belediyelerin görevidir" dedi.

Tüm partilerin ortak sorunu

Yalnızca Muğla'nın değil temsilcisi olduğu yaklaşık 116 belediyenin de aynı sorunları yaşadığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyeler şu anda çıkmazda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak da tüm partilerden belediyelerin sorunlarına hakimiz. Belediyeler olarak önce pandemi, ardından deprem ve sonrasında yaşadığımız ekonomik problemle boğuşuyoruz. Bu süreçte ne yazık ki herhangi bir belediyenin bütçesi artırılmadı. Özellikle Muğla gibi turizm kentlerinde yaz kış nüfusu çok farklı. Kışın 1 milyon olan nüfusumuz yazın 6-7 milyonu buluyor" dedi.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımız için sosyal alanlar oluşturuyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla göreve geldiği günden beri çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Aras, "Göreve geldiğim andan itibaren Kreş, yaşlı bakımevi, 100 yaş evleri gibi sosyal alanlara öncelik verdik. Belediyelerin işi sadece yol, su, kanalizasyon değildir. Çünkü vatandaşlarımızın sosyalleşmeleri için alanlar oluşturmalıyız. Bunu da Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyoruz" diye konuştu.

Aras: "Muğla'da sosyal yardımları yüzde 400 artırdık"

Muğla'da yaşayan vatandaşlara yardımlarını artırdıklarına değinen Aras, "Muğla'da yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Halk Kart'ımız ile yaptığımız yardımları artırdık. Öte yandan ulaşımda hem öğrencilerimize 1 TL yaparak kolaylık sağladık hem de emekliliklerimize ücretsiz geliş-gidiş imkanı verdik. Yurtlar, kreşler, 100 Yaş Evleri, yaşlılar için yaşlı bakımevi ve daha birçok hizmetimizle Muğla'da sosyal yardımlarımızı yüzde 400 artırdık" şeklinde konuştu.

Muğla kuraklıkla savaşmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kuraklık haritasına göre son 6 ayın en kurak şehri olan Muğla ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aras, "Muğla olağanüstü kuraklıkta ilk sıralarda. Bizler de bunun için yeni su kaynakları arıyoruz. Barajlarımızın da neredeyse kurumasıyla elimizde tek bir yöntem kalıyor o da deniz suyumuz. Denizden su arıtma sistemleri için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Aras: "Tek bir imzaya ihtiyacımız var"

Yapmayı planladıkları hizmetler için gerekli mercilere çağrıda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla'da tüm su isale hatları eski olduğu için bunları yenilemek istiyoruz. Bunun için Fransa Kalkınma Ajansı'ndan 62 Milyon Euro'luk bir kredi bulduk. Tek ihtiyacımız olan bir imza iken bu imza, bir türlü atılmıyor" açıklamalarında bulundu. - MUĞLA