Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Personeline Veda Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Personeline Veda Ziyaretleri Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye personeline veda ziyaretlerinde bulundu. Gürün, çalışanlara belediyeyi birlikte buraya kadar getirdiklerini söylerken, bundan sonraki süreçte en iyi şekilde hizmet edeceklerine inandığını söyledi. Gürün, 'Muğla'ya hizmet etmekten gurur duydum' dedi.

29.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye personeline veda ziyaretlerinde bulundu. Gürün, çalışanlara belediyeyi birlikte buraya kadar getirdiklerini söylerken, bundan sonraki süreçte en iyi şekilde hizmet edeceklerine inandığını söyledi.

Gürün, "Muğla'ya hizmet etmekten gurur duydum"

Başkan Gürün ziyarette "Ben Muğla'ya 27 yıl hekim, 25 yıl ise Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Bunun içinde çok mutlu ve gururluyum. Bizler 2014 yılında hep birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesini kurduk. Sizlerle birlikte belediyemizi büyüttük geliştirdik ve bugünlere getirdik. Görev sürem bugün akşam itibariyle resmi olarak doluyor. Bugüne kadar bir aile olarak hepimiz aynı yolda yürüdük. Görev süremin dolması ile birlikte yeni bir yönetim şekliniz olacak. Ancak ben inanıyorum ki büyük bir özveri ve başarıyla çalışmaya devam edeceksiniz. Benim sizlere sivil hayatta da kapım açık. Üzerinizde en ufak bir emeğim varsa sizlere helal olsun, bende sizlerden helallik istiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Personeline Veda Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika

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