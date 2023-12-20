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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 bin 68 vatandaşa hasta ve engelli nakil hizmeti verdi. - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 bin 68 vatandaşa hasta ve engelli nakil hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hasta ve engelli nakil hizmeti ile 18 bin 68 vatandaşa hizmet verdi. Büyükşehir ekipleri, 86 bin 921 seferle 18 bin 68 kişiye nakil hizmeti sağladı. Hasta ve engelli bireyler, sağlık kuruluşlarına güvenle ulaşmaları ve evlerine geri dönmeleri için bu hizmetten faydalandılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 bin 68 vatandaşa hasta ve engelli nakil hizmeti verdi.
20.12.2023 - 14:39,
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Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hasta ve engelli nakil hizmeti ile 18 bin 68 vatandaşa hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hasta ve engellileri sağlık kuruluşlarına güvenle ulaşmaları için nakil hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda bugüne kadar 86 bin 921 seferle 18 bin 68 kişiye nakil hizmeti verdi.

Sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda nakil hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle engelli ve hasta bireylerin evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve ulaşmasını sağlayan Büyükşehir ekipleri bu hizmetiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

İl genelinde 19 ambulans, engelli nakil aracı ve 32 personelle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 18 bin 68 vatandaşa hizmet verdi.

Vatandaşların hasta yakınları ve engelli bireyleri için sunulan bu hizmetle vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor ve muayenelerinden sonra evlerine tekrar bırakılıyor. İlaçları alınırken de vatandaşların yanında olan ekipler ayrıca engelli vatandaşları da gidecekleri yerlere donanımlı araçları ile ulaştırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil hizmeti ile il genelinde 16 bin 205 kişiye ulaştı ve 61 bin 985 nakil sağladı. Engelli Nakil hizmeti ile de 1863 kişiye 24 bin 936 kez nakil hizmeti verildi. Toplamda 18 bin 68 kişi hasta ve engelli nakil hizmetinden yararlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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