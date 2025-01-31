Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Milyon Ücretsiz Yerel Tohum Dağıtımına Başlıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Milyon Ücretsiz Yerel Tohum Dağıtımına Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde 2 milyon yerel tohumu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu proje, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirildi.

31.01.2025 15:24  Güncelleme: 17:14
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde ücretsiz olarak 2 milyon yerel tohumun dağıtımına başlayacak.

"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla Cumhuriyet'in kuruluşunun 93'üncü yılında hizmete başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı hedefleri kapsamında yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2 milyon yerel tohumu 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla dağıtacak.

Vatandaşlar, 'yereltohum.mugla.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurarak veya şubat ayı içinde Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek yerel tohumları ücretsiz olarak alacak.

Tohumlar laboratuvarda test ediliyor

Yerel Tohum Merkezi'ne getirilen ve çoğaltımı yapılan tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Test Laboratuvarında test ediliyor. Laboratuvarda uygulanan testlerden geçmeyen tohumların dağıtımı yapılmıyor. Yerel Tohum Merkezi vatandaşlardan gelen 980 çeşit ata tohumuna da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda 2025 yılında 120 çeşit ata tohumunun dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak yerel tohumun önemi, tarımsal çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakma mücadelemizi yerel tohum dağıtımı ile sürdürüyoruz. 2016 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanına 19 milyon yerel tohumu ücretsiz ulaştırarak, ata mirasımızı geleceğe taşıdık. 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle 81 ilimize 2 milyon yerel tohumu ücretsiz dağıtacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızdan ülkemizin dört bir yanına umut ekmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Milyon Ücretsiz Yerel Tohum Dağıtımına Başlıyor - Son Dakika

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