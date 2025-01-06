Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 Yeni Otobüsü Hizmete Sundı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 Yeni Otobüsü Hizmete Sundı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 Yeni Otobüsü Hizmete Sundı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek için 35 yeni otobüsü tanıttı. Başkan Ahmet Aras, yeni araçların hizmet kalitesini artıracağını belirtti ve mevcut mali sorunlara dikkat çekti.

06.01.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek amacıyla filosuna kattığı 35 yeni otobüsü düzenlenen törenle tanıttı.

Tören, Muğla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni otobüslerin toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artıracağını belirterek, "Bu güzel araçları filomuza kazandırmak için emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras, konuşmasında havaalanı taşımacılığı hizmetlerinde yaşanan mali sıkıntılara da değinerek, "MUTTAŞ, mevcut fiyatlardan dolayı ciddi bir zarar ediyor. Belediyemiz her ay 30-35 milyon lira civarında destek sağlamak zorunda kalıyor. Ancak, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla hizmet alması önceliğimiz. Bu alandaki sorunları diğer kurumlarla iş birliği yaparak çözdük ve daha sürdürülebilir bir model geliştirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni otobüslerin hizmete başlamasıyla birlikte Muğla'da toplu taşıma hizmetlerinin daha konforlu ve erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Başkan Aras, vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak, toplu taşımada daha iyi bir hizmet sunma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Yeni otobüsler, modern altyapıları ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekerken, Muğla halkına daha konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 Yeni Otobüsü Hizmete Sundı - Son Dakika

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