Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli İzcilere Kamp Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli İzcilere Kamp Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli İzcilere Kamp Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için düzenlediği etkinlikler kapsamında Köyceğiz'de kamp düzenledi. Engelsiz İzciler, çeşitli etkinlikler yaparak eğlendi ve bağımsız yaşayabilme becerileri kazandı.

09.05.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk defa 2016 yılında Menteşe'de hizmete sunduğu, ardından Milas, Marmaris ve Fethiye'de de hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezleri'nde engelli bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 ilçeden gelen 31 'Engelsiz İzci' için Köyceğiz'de kamp düzenledi. İzciler, gün boyu oyunlar oynayarak, çeşitli etkinlikler yaparak, şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi.

'Çocuklarımıza hayatlarını kendi başlarına sürdürme eğitimi veriyoruz'

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen engelli etkinliklerinde bireylere aileleri olmadan hayatlarını sürdürme ve sorumluluk alarak bağımsız yaşayabilme eğitimleri verdiklerini söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı ve aynı zamanda izci lideri olan Zeliha Balık, "Fethiye'den, Marmaris'ten, Milas'tan ve Menteşe'den gelen arkadaşlarımız ile günübirlik bir etkinlik düzenledik. Sabah kalkınca dişlerini fırçalamasından yatağını düzeltmesinden, kıyafetlerini gün içinde giyiş şeklinden, yemeğini kendi alması, yediği tabağı kendi kaldırması gibi basit şeylerden başlayarak ailesi olmadan yapabilme becerisini kazandırmaya çalışıyoruz. O nedenle kamplarımız ailesiz oluyor. Çadırlarını kendileri kuruyorlar, yataklarını yapıyorlar. Gün içerisinde denetim yapıyoruz çadırların içine. Çarşafları düzgün mü, kıyafetleri kalktı mı, kirlileri ayrı yere koymuş mu? Bunları önceden öğretiyoruz, kamplarda da uygulamalarını bekliyoruz. Bu şekilde de yaşama adapte etmeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe Fethiye'den katılan Engelsiz İzci Kenan Kayıkçı Köyceğiz'de düzenlenen etkinlikten çok şey öğrendiğini ve güzel zaman geçirdiğini belirterek, "İzcilikte doğayı korumayı, çöp atmamayı, doğayı temiz tutmayı öğrendim. Bugün taşlarla bir eser yaptık. Sabah oyunlar oynadık. Balon yarışması yaptık eğlendik. İzci olmayı çok seviyorum" dedi.

Köyceğiz'de düzenlenen izci etkinliğine Marmaris'ten katılan Ceyda Altın değişik etkinliklerle çok eğlendiklerine vurgu yaparak "İzcilik kampına gidiyoruz. Çok eğleniyoruz. Değişik etkinlikler yapıyor, değişik oyunlar oynayarak çok eğleniyoruz. Kendi başımıza yataklarımızı topluyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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