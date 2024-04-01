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Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşları Sandığa Taşıdı - Son Dakika
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Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşları Sandığa Taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşları Sandığa Taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürdü.

01.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürdü.

Muğla'nın 13 ilçesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler için oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşlara hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi 13 hasta nakil ambulansı, 6 engelli nakil aracı, 1 hasta nakil aracı 42 personelle 31 Mart seçimlerinde yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları sandığa götürdü.

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar seçim günü evlerinden alındı ve oy kullanacakları sandıklara götürüldü. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapıldı. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görevi başındaydı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşları Sandığa Taşıdı - Son Dakika

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