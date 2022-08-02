Muğla Büyükşehir'den Hastane Personeline Yangın  Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'nde görevli personele temel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kurum ve kuruluşlara verdiği uygulamalı yangın eğitimleri kapsamında; Ortaca Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine ekipler, Devlet Hastanesi Acil Durum ekiplerine temel yangın bilgisi eğitimi verdi.

Verilen eğitimde; yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri gibi konular anlatıldı. Eğitimde, bina yangın ekiplerinin oluşturulması ve ekiplerin görevleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Verilen eğitimden memnun olduklarını dile getiren hastane personeli ve hastane kurum yetkilileri, aldıkları uygulamalı eğitim programı sayesinde yangının tehlikelerini öğrendiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.