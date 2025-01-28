Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 61 Yeni İlaçlama Aracı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 61 Yeni İlaçlama Aracı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele amacıyla araç filosuna 61 yeni ilaçlama aracı ekledi. Bu araçlar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çevre sağlığının korunması için kullanılacak.

28.01.2025 21:54
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 61 yeni ilaçlama aracı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna kazandırılan 61 vektörle mücadele (ilaçlama) aracı için tanıtım töreni düzenledi. Muğla'nın 13 ilçesinde görev yapacak bu yeni araçlar, vektörle mücadelede etkinliği artırmayı hedefliyor.

Tanıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiklerinden bu yana 10 ay boyunca sahada aktif bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "10 aydır hiç durmadık, sürekli sahadayız. Bir yandan geleceği planlarken, bir yandan da vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız 61 ilaçlama aracı, geçtiğimiz günlerde kazandırdığımız 35 otobüsle birlikte hem ulaşım, hem de vektörle mücadele alanındaki çalışmalarımızı destekliyor. Ancak çalışmalarımız burada bitmiyor. Her ilçemizde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaparak pek çok yatırımı hayata geçiriyoruz" dedi.

"Vektörle mücadele hayati öneme sahip"

Başkan Aras, vektörle mücadelenin yalnızca rahatsızlık veren bir konu olmadığını, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Aras, şöyle devam etti: "Bu araçlar, sadece Muğlalılara değil, ülkemizin her yerinden ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlere de hizmet ediyor. Muğla'mız, dünya çapında milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden yapılan her hizmetin önemi büyük. Vektörle mücadelede ekiplerimizin daha etkili çalışabilmesi için teknolojik ekipmanlarla donatılması gerekiyor. Bu araçları kullanacak arkadaşlarımıza da bir çağrım var: Bu araçlarda halkımızın emeği ve yetim hakkı var. Onları en iyi şekilde kullanmalı, zarar görmemesi için özen göstermeliyiz"

Başkan Aras, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin bu alandaki mahir çalışmalarını da takdir ederek, belediye olarak bu mücadeleyi daha etkin hale getirecek desteklerin devam edeceğini belirtti.

Yeni araçlar, vektörle mücadelenin yanı sıra çevre sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıkları önleme hedefi doğrultusunda kullanılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 61 Yeni İlaçlama Aracı - Son Dakika

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