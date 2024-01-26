Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden çocuk hakları eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlediği çocuk hakları eğitimi çocukların haklarını öğrenerek bunları gündelik hayatları içerisinde kullanmalarının yolunu açmak için planlandı ve etkinlik kırsal mahallelerde eğitim gören ve sosyal imkanlardan yoksun çocuklardan başlatıldı. İlk eğitime Ula Turgut Mahallesi'nden 15 çocuk ve ailesi, ikinci eğitime Yatağan şeref Mahallesi'nden 10 çocuk ve ailesi katıldı.

Yarıyıl tatili kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi çok önemli bir eğitime ev sahipliği yapıyor. Çocukların haklarını doğru öğrenmeleri için düzenlenen eğitim ve etkinlikte aileler ile psikolog eşliğinde Çocuk Hakları hakkında sohbet ediliyor, çocukların psikolojik gelişimlerini desteklemek adına eğitim sonrasında bilgi alışverişinde bulunuluyor. Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkez'ine davet edilen çocuklara Çocuk Hakları konulu animasyon gösterimi, çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılıyor. Ayrıca çocuklara haklarını oyun ile öğretmek amacıyla Çocuk Hakları Tombala Oyunu da oynanıyor.

Çocuk Hakları Eğitimi'nden sonra etkinliğe katılan çocuklara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Kadın Atölyesi ve Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nden yararlanan kadın üyeler tarafından örülen atkı ve şapka hediye edildi. Yarıyıl tatili boyunca belirli kırsal mahallelerdeki çocuklar ve ailelerine çocuk haklarına yönelik eğitimler düzenlenmeye devam edilecek. - MUĞLA