 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 53,54 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 53,54 Oranında Zam Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 108 personelini ilgilendiren maaş zammı açıklandı. En düşük maaş 17 bin TL'den 25 bin 997 TL'ye yükseldi. 146 kişiye en düşük maaş verilirken, diğer personel 26 bin 784 TL ve üzerinde maaş alacak. Yıllık ortalama zam oranı yüzde 53,54 olacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çalışanlara en iyi ücreti vermek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 53,54 Oranında Zam Yapıldı
09.01.2024 - 15:22,
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 108 personelini ilgilendiren maaş zammı belli oldu. Buna göre en düşük maaş 17 bin TL'den 25 bin 997 TL'ye yükseldi. En düşük maaşı alan grup sadece 146 kişiyle sınırlıyken, diğer tüm personel 26 bin 784 TL ve üzerinde maaş alacak. 4 ayda bir yapılacak olan 9 ilave tediye ile en düşük maaş ortalama 27 bin 47 TL olacak.

DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube ile yapılan anlaşma doğrultusunda 17 bin TL olan en düşük maaş bu yıl 25 bin 997 TL'ye yükseldi. Bu miktarı 146 kişi alırken, diğer 4 bin 108 kişi 26 bin 784 – 36 bin 222 TL arasında ücret alacak.

ORTALAMA ZAM ORANI YÜZDE 53,54 OLDU

4 bin 108 personeli ilgilendiren maaş zammına göre bu yıl çalışan maaşlarına her 4 ayda bir 9 ilave yevmiye daha verilecek ve böylelikle yıllık ortalama zam oranı yüzde 53,54 olacak. Büyükşehir çalışanları 25 bin 997 – 36 bin 222 TL arasında maaş alacak.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurların maaşlarına yansıyan sosyal denge sözleşmesi tavan ücrete yükseltildi. Tüm Yerel-Sen ile imzalanan protokole göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren memurlar yasal sınırın en üst tutarı üzerinden sosyal denge ödemesini alacak.

SENDİKA BAŞKANI AVCI: "İYİ BİR ÜCRETE ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Maaş zammı hakkında açıklamalarda bulunan DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube Başkanı Yücel Avcı, işçilerin hak ettiği ücreti almak için çalıştıklarını vurguladı. Avcı, "Bizler işçilerimizin hakkını alması için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde de Muğla Büyükşehir Belediyemizle gerekli müzakereler sonucu iyi olduğunu düşündüğümüz bir maaş skalası yakaladık. İşçilerimize hayırlı olmasını dilerken Başkan Osman Gürün'e teşekkür ederiz" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: "BÜTÇEMİZ DOĞRULTUSUNDA EN YÜKSEK ÜCRETİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Personel zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bütçeleri doğrultusunda çalışanlara en iyi ücreti vermek için çalıştıklarını söyledi. Gürün, "Özellikle işçi emeği ve alın teri bizler için en kutsal değerlerden biridir. Geçtiğimiz yıl çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için asgari ücretin artışından çok yüksek bir artış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl yüzde 73 zam yaptık. Bu yıl ise kısa vadede ki zam oranımız yüzde 53,54 oldu. Bütçemizin doğrultusunda çalışanlarımıza en iyi ücreti vermek için gayret sarf ediyoruz. Bu mali şartlarda, ülkemizin ekonomik koşullarında tüm bu ücretler iyi gibi gözükse de umarım aynı enflasyon yükselmeleriyle karşılaşmayız ve çalışanlarımız nefes alabilme şansı bulur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sendika, Muğla, Belediye, Memur, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 53,54 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika


16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı

Son Dakika
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
14:46 Adaylığı kesinleşen Alinur Aktaş'a Bursa'da coşkulu karşılama
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 17:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 53,54 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement