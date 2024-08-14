Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşam Atölyesi Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Bir Deneyim Sunuyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşam Atölyesi Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Bir Deneyim Sunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşam Atölyesi Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Bir Deneyim Sunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Yaşam Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Sekiz farklı atölyede düzenlenen etkinlikler, çocukların paylaşma ve öğrenme süreçlerini zenginleştirdi.

14.08.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Yaşam Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Sekiz farklı atölyede düzenlenen etkinlikler, çocukların paylaşma ve öğrenme süreçlerini zenginleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yaşam atölyesinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde kurulan yaşam atölyesinde, sanat tarihi, akıl zeka oyunları, görsel sanatlar, kolaj, İngilizce, anlayarak hızlı okuma, felsefe ve tasarım gibi çeşitli alanlarda açılan atölyelerde, alanda uzman eğitmenler çocuklara rehberlik etti.

Bu atölyelerde çocuklar, düşünme, sorgulama ve düşünme yeteneklerini geliştiriyor. Sanat Tarihi Atölyesi kapsamında düzenlenen antik kent gezileri, öğrencilerin öğrendiklerini yerinde pekiştirmelerine imkan sağladı. Üretken projelerle çocuklar, sanatla iç içe bir öğrenme süreci yaşadı.

Yaşam Atölyesine 157 öğrenci katıldı

Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaşam atölyesine aileler büyük ilgi gösterdi. 157 öğrencinin katıldığı atölye çalışmaları katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken sosyal becerilerini de arttırdı. 6 hafta süren yaşam atölyesine katılan çocuklara katılım belgesi verildi. Tasarım atölyesi eğitmeni Tevfik Fikret Coşkun " Atölyeye katılan öğrenciler, farklı alanlarda edindikleri deneyimlerle zenginleştirici bir süreç yaşadılar. Gençlerin bu tür etkinliklere olan ilgisinin artmasının, onların gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşam Atölyesi Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Bir Deneyim Sunuyor - Son Dakika

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