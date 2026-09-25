Muğla Büyükşehir\'in Fethiye\'deki kadına şiddet davasına müdahillik talebi reddedildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sosyal destek ve önleyici hizmetlerle sınırlı tutmayarak, şiddete maruz kalan kadınların adalete erişim süreçlerinde de yanlarında yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kadın politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti davalarını takip ederken, yargı süreçlerine kurumsal olarak dahil olmak amacıyla müdahillik talebinde de bulunuyor.

Büyükşehir kadın davalarında müdahillik talep ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kadın cinayeti sonucu yaşamını yitiren İlknur Çetin'in davasında müdahillik talebinde bulunarak kadın cinayetlerine ilişkin bir davaya müdahil olmak isteyen ilk belediye oldu. Mahkeme tarafından reddedilen karara Büyükşehir Belediyesi itiraz etti.

Büyükşehir Belediyesi bu yaklaşımını sonraki şiddet davalarında da sürdürdü. Son olarak Fethiye'de boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hatice Katrancı'nın 22 Eylül'de görülen ikinci duruşması, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel tarafından takip edildi. Büyükşehir Belediyesi, Hatice Katrancı davasına da kurumsal olarak müdahil olmak için talepte bulundu. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin müdahillik talebini kabul etmedi.

Başkan Aras: "Şiddet karşısında tarafsız kalmayacağız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmak, bu sorunun devam etmesine göz yummaktır. Biz kadınların yalnızca sosyal destek süreçlerinde değil, hak ve adalet mücadelelerinde de yanlarında olmak istiyoruz. Bu nedenle şiddet davalarını takip ediyor, hukuki zeminde mümkün olan her noktada kurumsal sorumluluk almaya çalışıyoruz. Müdahillik taleplerimizin temelinde de bu anlayış var. Şiddet karşısında tarafsız kalmayacağız. Kadınların eşit, özgür ve güvenli yaşayabildiği bir Muğla için kadınlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.