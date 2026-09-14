Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yangın tatbikatı yapıldı

Muğla\'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yangın tatbikatı yapıldı
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Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye iş birliğindeki eğitimde personel, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımını uygulamalı olarak öğrendi.

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde personele, yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye süreçleri ve yangına doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerle başladı. Seminerde itfaiye ekipleri tarafından İl Müdürlüğü personeline, bir yangın sırasında alınması gereken önlemler, yangın anında izlenecek tahliye süreçleri ve yangına müdahalede uygulanması gereken yöntemler hakkında teknik ve uygulamalı bilgiler verildi. Yangın sırasında personelin can güvenliğinin sağlanması, paniğin önlenmesi ve binanın güvenli şekilde tahliye edilmesinin önemine dikkat çekilen eğitimde, acil durumlarda doğru ve hızlı hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı uygulamalı gösterildi

Seminerin ardından eğitimin uygulamalı bölümüne geçildi. İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve güvenli kullanımı personele uygulamalı olarak gösterildi. Personelin yangına müdahale sırasında kullanacağı ekipmanlar tanıtılırken, yangın söndürme teknikleri de uygulamalı şekilde anlatıldı. Yangınlara müdahale sırasında doğru ekipman kullanımının ve doğru müdahale yöntemlerinin önemi konusunda personel bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen yangın eğitimi ve tahliye tatbikatıyla, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yangın ve diğer acil durumlara karşı bilinç ve farkındalıklarının artırılması, bir yangın sırasında doğru tahliye ve müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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