Muğla\'da Başkanlardan Birlik ve Beraberlik İftar Yemeği

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan'ın 15. gününde Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda binlerce kişiye iftar yemeği verdi.

Başkan Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte iftar organizasyonunda yemek sunanlara yardım ederek, vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıttı.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte iftarlarını açan Başkan Aras ve Başkan Ünlü, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Duaların kabul olması temennisinde bulunan iki başkan, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. - MUĞLA