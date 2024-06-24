Muğla'da Dalaman çayında boğulan Suriyeli gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Muğla'da Dalaman çayında boğulan Suriyeli gencin cesedi bulundu

Muğla\'da Dalaman çayında boğulan Suriyeli gencin cesedi bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde serinlemek için Dalaman çayına giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih'in cesedi bulundu. Arama çalışmaları sonucunda gençin cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

24.06.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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(MUĞLA)- Muğla'da Dalaman çayına yüzmek için giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih'in cesedi bulundu.

Dalaman Akçataş Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde serinlemek için Dalaman çayına giren Suriye uyruklu Hasan Salih, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık ekipleri, Jandarma, AFAD ve AKUT sevk edildi.

Suriyeli genci arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde gencin cesedi bulundu.

Kaynak: ANKA

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