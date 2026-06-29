Muğla'da Deneyap Proje Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Deneyap Proje Şenliği

Muğla\'da Deneyap Proje Şenliği
29.06.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, yenilikçi projelerini şenlikte sergiledi.

Muğla'da geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca geliştirdiği yenilikçi projeler, "Deneyap Proje Şenliği" ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muğla'da teknoloji üreten ve yerli üretim bilinciyle yetişen gençler, uzun süren çalışmalarının meyvelerini sergilemeye başladı. Muğla Deneyap Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim alan yetenekli öğrenciler, eğitim yılı boyunca teorikten pratiğe dökerek geliştirdikleri projeleri düzenlenen görkemli bir şenlikle görücüye çıkardı. Proje şenliği, teknoloji meraklıları, aileler ve çok sayıda ziyaretçi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yapay zekadan robotik kodlamaya, yazılımdan endüstriyel tasarıma kadar birçok farklı alanda üretilen projeler, sergiyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı. Gençlerin teknolojik fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü şenlikte, aileler de çocuklarının bu heyecanına ortak oldu. Yıl boyunca aldıkları üst düzey eğitimleri inovatif projelere dönüştüren öğrencilerin özgüvenleri ve sunum yetenekleri göz doldurdu.

Şenlik alanında projelerini heyecanla sunan genç yetenekler, milli teknoloji hamlesinin birer parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Deneyap Proje Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:12:35. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Deneyap Proje Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.