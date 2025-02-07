Muğla'da Deprem Bilinci İçin Afet Çantası Dağıtımı

Yerel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında vatandaşlarda deprem bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak için deprem çantası dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetmenliğini ve senaristliğini Hataylı Eğitimci Gazi İsmailoğulları'nın yaptığı, kalanlara ve zamansız gidenlere "Kayıp" filmini 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında izleyicisi ile buluşturdu. Film, depremin ardından felaketin gölgesinde kayıp yakınlarını arayan iki ana karakter, Şemsettin ve Eylem'in dokunaklı hikayesini konu alıyor. Filmin ardından Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe katılan izleyicilere Afet ve Acil Durum Çantası dağıttı.

Çantada neler var?

Çanta içerisinde el feneri, fener pili, çakı seti, yağmurluk, kağıt mendil, çakmak, not defteri, tükenmez kalem, ip, düdük, termal battaniye, maske ve ilk yardım çantası yer alıyor. İlk yardım çantasının içerisinde flaster, yara bandı, elastik bandaj çengelli, makas, çengelli iğne, hidrofil pamuk, yanık jeli, hidrofil sargı bezi, steril olmayan gaz kompres, yaralara karşı iyotlu çözelti ve ilkyardım boyunluğu yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Erhan Hoşgül, "Büyükşehir Belediyesi olarak depremin etkilerini en aza indirmek ve olası kayıplara önlemek için alınması gereken tüm önlemleri almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras'ın doğal afetlere karşı duyduğu hassasiyet doğrultusunda acil ihtiyaçlar içeren deprem çantalarımızı farkındalık yaratmak ve afet bilincini geliştirmek adına vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.

"Binaları güçlendirmek yeterli değil; toplumun bilinçlenmesi ve afet yönetimine aktif katılımı da hayati önem taşıyor"

Doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunu belirten ve bu afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalara, eğitimlere devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremin üzerinden iki yıl geçti. Son günlerde de Ege kıyılarımızda sürekli depremler yaşanıyor. Deprem gerçeği ile bilimle ve eğitimle yüzleşmeli, gerekli tedbirleri almalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Afetlerden ders almadığımız sürece, her afet büyük bir felakete dönüşüyor. Muğla, aktif fay hatlarının bulunduğu sismik bir bölgede yer alıyor. Bu bilinçle, kenti depreme dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplanma alanlarının belirlenmesinden yapıların kontrol ve güçlendirilmesine kadar pek çok alanda önlem alıyoruz. Ancak, sadece binaları güçlendirmek yeterli değil; toplumun bilinçlenmesi ve afet yönetimine aktif katılımı da hayati önem taşıyor. Bu nedenle halkımızı bilinçlendirmek için eğitimlere devam ederken deprem çantası dağıtımına da başladık. Olası bir depremde kayıplarımızı en aza indirmek, her bir canımızı korumak için Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."