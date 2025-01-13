Muğla\'da Düğerek Sosyal Tesisleri\'nde Düğün Yapılması Kararını Halk Belirledi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu halka sordu. 2 gün boyunca yapılan referandumda bin 84 kişi oy kullandı ve 990 oy ile tesisin düğün organizasyonları için kullanılmasına "evet" denildi.

Katılımcı belediyeciliğe önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kent Park için yapılan referandumdan sonra Düğerek Mahallesi'ndeki Büyükşehir Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu da halka sordu.

Vatandaşlar, iki gün boyunca muhtarlık hizmet binasına konulan sandıklarda Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu oyladı. Düğerek sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği referandumda 990 'istiyorum', 94 'istemiyorum' oyu ile düğün yapılabilmesine karar verildi.

"Referandum yapılması güzel bir şey"

Mahalle sakinlerinden Kamil Orhan, "Vatandaşlar diğer düğün salonlarından 80-100 bin TL fiyat ile karşılaşıyorlar. Düğerek'te böyle bir yerimizin olması güzel bir şey. Bu tesis insanlar faydalansın diye yapıldı" dedi.

Ali Aykut Tekcan, "Referandum yapılması güzel bir şey. Ekonomik şartlar vatandaşları zorluyor. Vatandaşımızın düğün yapma gücü yok, Sosyal tesisten başka yerde düğün yapma imkanı da yok" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yeliz Küçük, Düğerek Sosyal Tesisleri'nde düğün yapılmasına ilişkin talepler ve şikayetler doğrultusunda mahalle sakinlerine başvurulduğunu belirtti. Küçük, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın direktifleri doğrultusunda, Muhtarımız Gülfer Hanım ile bir araya gelerek, bu önemli konuyu mahalle sakinlerimize sormaya karar verdik. İki gün süren referandumda toplam bin 84 oy kullanıldı. Oyların 990'ı 'düğün salonu istiyorum,' 94'ü ise 'düğün salonu istemiyorum' yönünde oldu. Referandum sonucunun mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz"

Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez, "2 gün boyunca mahallemizde gerçekleştirilen referandum sonuçları belli oldu. Mahalle sakinlerimizin oyları ile tesislerimizde düğün yapılabilmesi kararı alındı. Bizim önerimizi dinleyerek hayata geçiren bu imkanı bize sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz. Referanduma katılan halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ortak akıl ve şeffaflıkla hareket ediyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, demokratik karar alma süreçlerine verdiği önemi vurgulayan bir açıklama yaptı. Köksal, seçim döneminden bu yana şeffaflık ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ettiklerini belirterek şu sözleri dile getirdi: "Seçim döneminin başından beri bu kenti ortak akıl ve şeffaflıkla yöneteceğimizi söyledik. Demokratik şartları sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. 'En doğru kararı mahalle sakinleri verir' anlayışıyla vatandaşlarımıza sorduk. Buradan çıkacak sonuca herkesin saygı duyacağını biliyoruz. Bu süreçte destekleri için Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum."

"Katılımcı belediyecilikle mutlu bir Muğla için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Düğerek Mahallesi'nde sosyal tesislerin kullanımına ilişkin vatandaşların görüşlerini aldıklarını belirtti. Başkan Aras, katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: "Daha önce Menteşe Kent Park örneğinde olduğu gibi, şimdi de Düğerek Mahallemiz'de sosyal tesisimizde düğün yapılıp yapılmamasını halkımıza sorduk. Vatandaşlarımız kendi istekleri doğrultusunda kararlarını verdi. Büyükşehir Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılmasına karar verildi. Biz de halkımızın iradesine uygun şekilde gerekli adımları atacağız. Bu kararın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Aras, yerel yönetimler olarak hizmetlerin halkın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını gözeterek hayata geçirildiğini belirterek, "Mutlu bir Muğla oluşturmak için katılımcı belediyeciliğe önem veriyoruz ve bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA